Criminosos invadem a casa de Emerson Leão e roubam a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970

E a semana começou mais triste e com muito prejuízo financeiro e emocional, na Zona Oeste de São Paulo. Durante o último fim de semana, criminosos invadiram a casa do ex-treinador e ex-goleiro, Emerson Leão.

Dentre os itens roubados, dois chamaram mais a atenção do eterno craque do futebol brasileiro, a medalha de ouro da Copa do Mundo de 1970 e a réplica da Taça Jules Rimet, pois além de serem valiosos financeiramente, eles possuem grande valor sentimental para Emerson.

Em depoimento para a polícia, Leão contou que saiu de sua casa na manhã da última quinta-feira (03) e retornou apenas na manhã deste domingo (06), e que ao chegar em sua residência notou que o portão de entrada e algumas das portas do imóvel estavam com marcas de arrombamento.

A suspeita é que o crime tenha acontecido entre o fim da tarde de sábado (05) e a madrugada de domingo (06), pois seus funcionários deixaram o local por volta das 15h do sábado e relataram que nada de anormal foi notado por eles. O caso está sendo investigado pelo 14º DP, porém, até então, os responsáveis pelo crime ainda não foram detidos.