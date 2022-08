“Criei o primeiro livro porque meu ex-namorado não queria fazer sexo comigo”, diz autora de ‘365 Dias’

Blanka Lipinska contou para o UOL que é boa de cama e que a falta de sexo deixou sua criatividade aguçada

É inegável que ‘365 Dias’ é um plus para quem já ama a temática ‘Cinquenta Tons de Cinza’. A autora do livro esteve presente no Brasil para a divulgação do ‘Outros 365 Dias’ e contou que a falta de sexo a inspirou a criar os livros que fazem sucesso no Brasil e no mundo. Blanka Lipinska disse em entrevista para o UOL que é boa de cama. Aloca!

“Eu criei o primeiro livro porque meu ex-namorado não queria fazer sexo comigo. E eu sou muito bonita e boa de cama, afinal para escrever um livro desses você tem que ser boa de cama”, contou ela.

Como uma forma de suprir a necessidade de sexo, a polonesa lia livros eróticos com o intuito de apagar o “fogo”. “Era um por dia, e dos grandes, porque eu queria encontrar aquele tipo de emoção na minha vida. Mas todos aqueles títulos eram horríveis, com uma história estranha e um sexo vergonhoso. Eu assistia a filmes pornôs e me masturbava, mas nós mulheres gostamos de saber todos os detalhes: o que ela estava pensando naquele momento? Onde ele colocou a mão?”, disse.