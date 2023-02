“Criar crianças hoje em dia é difícil”, dispara Kate Middleton

Princesa de Gales contou detalhes sobre a criação dos seus filhos nos dias de hoje

Kate Middleton não deixou de dar sua opinião sobre a criação dos seus filhos nos dias de hoje. Em conversa com o apresentador de rádio britânico Roman Kemp, ela contou que tudo influencia as crianças e seus modos de ser.

“Tudo que você precisa é olhar, principalmente, você sabe, para o país e ver que as pessoas não estão só lutando para criar crianças, elas então lutando para colocar um teto sob suas cabeças, para poderem aquecer suas casas”, começou ponderando o apresentador.

“Sim, com certeza”, disse Kate concordando. “E a coisa é que, toda família é diferente. As pressões que enfrentamos são diferentes, ao passo que mostramos a importância da primeira infância. Não é sobre colocar mais pressão sob as famílias. É dizer que precisam deste suporte e ajuda repriorizando a vida em família, vida em casa e tudo que leva criar crianças hoje em dia, porque é difícil”, disse a mãe de George (9), Charlotte (7) e Louis (4).

E continuou: “Os relacionamentos em uma família ou que estão em volta das crianças são muito importantes. O ambiente em que você cria uma criança é tão importante quanto as experiências com as quais você as envolve. Não é sobre o número de brinquedos que eles têm ou o número de viagens que você vá com elas. É apenas ter certeza que elas tem o apoio emocional necessário à sua volta e isso vem dos adultos à sua volta”.