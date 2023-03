Criança com espectro autista  é vítima de bullying na escola e vídeo choca a web

Além dos ataques verbais, Vitória também sofreu ataques físicos e psicológicos.

Gente, que absurdo! Como é que uma escola pode deixar as coisas chegarem a esse ponto? Durante o decorrer desta semana, vem circulando um vídeo na web que tem chocado a todos pela falta de humanidade e compaixão com o próximo.

No vídeo, que foi gravado por uma das meninas, um grupo de meninas aparecem praticando bullying contra uma outra menina, a Vitória Fernandes Gomes dos Santos, de 11 anos, que além de ser atacada verbalmente, sofreu ataques físicos e psicológicos, o que é completamente inaceitável.

Ainda neste vídeo, é possível notar o tamanho desconforto que Vitória sente diante das atitudes das garotas que lhe rondam, tanto é que, em determinado momento, a garota começa a chorar, enquanto as outras ficam rindo e continuam com os ataques.

Apesar do caso ter ganhado bastante força nas últimas 24h, ele aconteceu na última segunda-feira (27), no Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, em Natividade, no Rio de Janeiro.

Fato que aconteceu na minha cidade, deprimente ver essas pessoas com atitudes assim. Que as medidas sejam tomadas e que todas paguem pelo que fizeram.#JUSTIÇAPORVITORIA pic.twitter.com/vrSMvkdSmm — Gamberyh (@gamberyh) March 31, 2023