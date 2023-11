Craque Neto elogia Ana Hickmann e esculacha Alexandre Correa: “Homem que bate em mulher é covarde”

O apresentador da Band, elogiou a atitude da apresentadora em ter exposto o que estava passando nas mãos do ex-marido.

Habla mesmo! Apesar de seu programa ser voltado para assuntos esportivos, em especial sobre o Timão, nesta terça-feira (28) o apresentador e ex-jogador de futebol, Craque Neto, utilizou o seu programa para prestar o seu apoio à apresentadora Ana Hickmann.

“Que mulher incrível, humilde, uma pessoa do bem. Uma mulher linda, maravilhosa por dentro. Linda por fora. O que ela fez no domingo, a coragem dela, a visão dela pras outras mulheres”, elogiou o apresentador, que logo em seguida, criticou a atitude do ex-marido da apresentadora, o empresário Alexandre Corrêa, que agrediu a apresentadora no último dia 11.

“Homem que bate em mulher é covarde, homem que bate em mulher, quando chega na prisão, vira mocinha, e lá, vocês não são fortão. Lá vocês são covarde. Lá vocês não são machão, lá vocês pipoca. Homem que bate em mulher é vagabundo e safado “, esbravejou Neto.

Por fim, ele voltou a elogiar a atitude de Ana Hickmann, em ter exposto a situação para todo o Brasil, afirmando que tal atitude poderá ajudar outras mulheres a se livrarem do feminicídio.

“Só queria dizer a força dessa mulher do que ela fez no Domingo Espetacular, e que ela vai recomeçar e isso vai beneficiar aquelas mulheres que têm medo de enfrentar o marido vagabundo, safado e filho de uma égua. Qualquer que seja, eu não tô citando nome, diga-se de passagem. O que ela falou nesse domingo retrata esse país do feminicídio”, finalizou o apresentador do programa Os Donos da Bola.