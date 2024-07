Cozinheiro de Arthur Aguiar se pronuncia sobre polêmica envolvendo a filha do ator

Amores, após todos os pronunciamentos que rolaram através do dia sobre o polêmico vídeo da filha do ex-casal Maira Cardi e Arthur Aguiar, chegou a vez do cozinheiro ator, Cleiton Martins, que supostamente foi a “vítima” da criança falar sobre o assunto.

Garantindo que possui uma ótima relação com a pequena Sophia, Martins afirma que eles brincam bastante, às vezes, em ‘tom de deboche’. Além disso, ele questiona o fato das pessoas sempre buscarem os defeitos do outro e não as virtudes.

“Sei muito bem a relação que tenho com ela, com os pais. Sei o quão é divertida e debochada nossa relação, o quanto ela entra na minha onda e devolve a mim o que eu dou a ela, que é deboche e implicância, sempre com muito respeito. Engraçado que a fofoca tem um foco muito curioso. É sempre o mal do outro, os defeitos, a queda do outro. Sensacionalismo barato. Ninguém fala sobre virtudes, vocês já perceberam?” declarou o funcionário.