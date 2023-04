Corte de gastos na Globo: Globoplay demite 16 funcionários

Corte de gastos da Globo com o jornalista chega ao âmbito da sua plataforma de streaming e a demissão em massa não tem data para acabar

Marcelo Carvalho já disse que quando a Globo consegue perder o rumo, as outras emissoras perdem o controle total. Não é de hoje que a emissora vem fazendo um corte drástico no seu casting de jornalistas e comunicadores. Em nova demissão em massa os colaboradores do Globoplay tiveram sua carteira de trabalho finalizada. Lucas Pasin ainda revela que os 16 demitidos ocupavam cargos nos bastidores da plataforma.

Claro que a emissora disse que o modelo de contrato das pessoas demitidas era muito antigo e o salário dos mesmos era muito alto, com bônus salarial e planos de saúde diferentes. A previsão é de que novos cortes sejam feitos até o final de maio.

Funcionários da limpeza e manutenção também ganharam sua demissão, reduzindo a redação da Globoplay no Rio. “Até mesmo a faxineira, que era uma por andar, foi reduzida, e agora é uma para limpar três andares”, informou uma fonte ao Lucas.