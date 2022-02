CORAGEM! Eliezer é chamado de “Eliherpes” e beija Natália!

A mineira está tão na seca que nem ligou para a doença do rapaz

Eliezer não ‘tá perdoando ninguém, nem com herpes na boca. Durante a festa da líder Jade Picon nesta quarta-feira, (9), o participante — do nada — deu um beijo em Natália no Quarto Grunge. Era para ser só um selinho, mas virou um beijão! Até caíram na cama…

Depois Eli contou a Vyni que a beijou e que ela seria sua opção de voto, mas agora não sabe o que fazer. Em seguida, contou para sua affair, Maria, sobre o beijo: “Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado”, respondeu a sister. E o publicitário revelou que votaria em Nat e não sabe o que fazer, então Maria o aconselhou: “Não tem nada demais. Foram duas pessoas solteiras, num confinamento, com um pouco de álcool. Tem Prova do Líder, tem Prova do Anjo… Ela também ia votar em você e isso pode não ter mudado”.

a reação da maria completamente plena com o beijo entre natália e eliezer #bbb22 pic.twitter.com/N86cqvfBmj — joy ☕️ (@wandasinner) February 10, 2022

Depois foi a vez de Natália contar para Jade sobre o momento caliente e disse que a galera vai julga-la por isso, mas que ambos são solteiros e Maria levaria numa boa. E não ligou mesmo! Tanto é que as duas se deram um selinho e depois um beijo triplo com Eli. Ah e depois Maria beijou Lina!

Ninguém de ninguém né gente? Mas a herpes…