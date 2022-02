Futuros participantes do BBB: Não usem rosa! Entenda a maldição da cor no reality show

Todo participante que usa a cor rosa em seu paredão é eliminado! Eu te provo!

“Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer” e não usar… rosa! Paulo Ricardo, eu preciso fazer esse pequeno adendo a sua música “Vida Real”, tema do ‘BBB’, porque essa cor é amaldiçoada nos paredões. Desde o ‘BBB20’, todo participante, exceto Manu Gavassi no paredão histórico com Felipe Prior, que está usando rosa é eliminado, coincidentemente.

Brunna Gonçalves eliminada BBB22

Tudo começou com a Bianca Andrade, a Boca Rosa — será que ela quem culminou a maldição? —, que foi a quinta eliminada do ‘BBB20’ com 53,09% dos votos. Aliás, a própria família votou nela, ‘tá?

Bianca Andrade eliminada com 53% dos votos

Na mesma edição, a médica Marcela foi a 12ª eliminada com 49,76% dos votos. Lembrando que a participante era, disparada, uma das favoritas da edição por ter feito parte do “cair as máscaras” dos rapazes do programa. Mas seu relacionamento com Daniel a fez afundar…

Marcela eliminada com 49% dos votos

Na semana seguinte, Flay foi eliminada com 63% dos votos e estava não somente com uma camiseta rosa, mas também o cabelo com uma mecha rosa — essa aí amava a cor, não sei se ainda gosta né?

Flay eliminada com 63% dos votos

Já no ‘BBB21’, a contemplada foi Carla Diaz, que já havia participado do paredão falso, mas não soube aproveitar a nova chance e só pensava no Arthur Picoli de Conduru. A atriz, que estava de rosa, foi a sétima eliminada da edição com 44,96% dos votos.

Carla Diaz eliminada com 45% dos votos

O inesquecível Gil do Vigor também foi outra “vítima” do rosa com sua camisa épica da cor e seu sapato, que se tornou sua marca registrada. O economista entrou para a história do programa, mas foi o 16º eliminado com 50,87% dos votos.

Gil do vigor eliminado com 50% dos votos

E na semana passada, no ‘BBB22’, Bárbara Heck foi eliminada com 86,02% dos votos e ama a cor. Tanto é que em suas fotos de divulgação usou o mesmo vestido da eliminação e usou uma roupa rosa no programa “Mais Você”.

Bárbara eliminada com 86,02% dos votos

É, se você quer ir pro ‘BBB’, não leve, de forma alguma, cor rosa para o programa, hein?