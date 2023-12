Copiou ou não? Virginia se defendeu das acusações de copiar Tatá Wenerck

A influenciadora digital comandará programa no SBT em 2024.

Genteee, após ser acusada de ter copiado o cenário do Lady Night, de Tatá Werneck, para o seu novo programa no SBT. A influenciadora Virginia Fonseca se manifestou nas redes, ela foi contratada pela emissora de Silvio Santos e gravou o piloto da atração que irá comandar na emissora nesta terça (19). “Não é nosso cenário. Pegamos emprestado do Danilo Gentili”, respondeu

A mulher do Zé Felipe decidiu falar sobre o assunto após as inúmeras críticas negativas que sua foto recebeu nas redes sociais. E sejamos sinceros, né amores? O local da gravação lembra bastante a aparência do espaço utilizado pela funcionária da Globo para a gravação do talk show com famosos.

“Finalizamos nosso primeiro piloto! E foi maravilhoso, muito grata a todos que fizeram esse piloto acontecer, finalizei com o coração cheio de amor e gratidão! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso! PS: esse não é nosso cenário. Pegamos emprestado do Danilo Gentili. Gratidão, Danilo”, legendou.