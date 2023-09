Contrariando recomendações medicas, Andressa Urach vai para a balada após cirurgia de emergência

Minha gente, não deu nem 24 horas de alta hospitalar da sua cirurgia de emergência para retirada de um cálculo renal – também conhecido como pedra no rim que a Andressa Urach já apareceu em uma festa. “A vida é muito curta pra você deixar de fazer o que ama”, escreveu a modelo como legenda da foto que publicou nas redes sociais.

Na imagem, ela aparece sorridente e bebendo um drink. E ainda acrescentou na legenda: “Depois de dormir muito no hospital, decidi curtir um sertanejo top, sentada nesse sofá confortável e bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas que amo.”