Conselheiro amoroso? Pai de Tierry conversa com conta fake de Carla Bruno: “A Gabi não é mais obstáculo”

Áudios vazados da conversa no Instagram mostram que o pai do cantor acha Gabi Martins solta demais

O pai de Tierry atacou de conselheiro amoroso e se enfiou na vida do filho com uma opinião sincera sobre a relação do filho com Carla Bruno, ex-dançarina do Faustão. Milton chegou a falar que Gabi Martins faz parte do passado de Tierry e que ele não gosta mais dela. Mas gente?!

Gnt, olha só o q o ex sogro da Gabi fala dela na dm p/ a biscoiteira da Carla Bruno, segue abaixo alguns prints da conversa podre q ambos tiveram lá no Instagram. Temos q fazer algo galera, ñ podemos deixar as coisas assim ñ. Vms/bora galera mulheres. Girlpower porra. 😭😭😭 pic.twitter.com/lxaiQSGLPl — @Lu9744445555 (@Lu9744445555) August 1, 2022

“O menino precisa de liberdade, precisa viver. Ele tem um amor muito grande por essa mãe, a gente se vê pouco e eu sempre digo a ele. Ele precisa valorizar as pessoas, principalmente você, gostei muito do seu jeito, sério, não Gabi, que é toda solta”, diz áudio do pai do cantor.

Milton ainda comenta que Gabi não faz mais parte da vida do filho. “A Gabi não é mais obstáculo, viu? Ele não gosta assim dela não, ela não tem esse amor por ele não, ou ele não gosta mais dela”, declara em áudio.

Carla Bruno utilizou as redes sociais para declarar que a conversa com o pai do affair não foi com ela e sim com um fake. “Não foi comigo, foi com algum fake se passando por mim”, disse.

De acordo com as más línguas, Tierry não tem uma boa relação com o pai. Em um story postado ao lado da mãe ele escreve: “Minha “pâe” como sempre a chamei! Minha única representante”.