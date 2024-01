Conheça o cozinheiro escolar Maycon Cosmer da Silva, o mais novo pipoca do BBB24

Aiiiii que tudooo, gente! Já to gostando desse moço. Não me julguem, simpatizei com ele e duvido que fui a única. Maycon é o segundo participante anunciado no grupo Pipoca do BBB 24. O catarinense é formado em História e em Jornalismo, mas foi em outra área que ele se encontrou profissionalmente: Cozinhar. Ele tem 35 anos se enche de orgulho por ser a “tia da merenda” das escolas da região de Itajaí, o apelido foi um “presente” dos estudantes.

Ainda na adolescência, Maycon decidiu sair da casa dos pais por conta da má convivência com a mãe e foi estudar em um colégio interno da cidade.

Aos 20 anos, ele se casou, e em seguida, entrou na faculdade de Jornalismo e chegou a atuar como assessor de imprensa, mas decidiu mudar os rumos após passar por uma depressão. Foi cursar História e estagiava voluntariamente em uma escola, e foi exatamente aí que surgiu sua grande paixão pelas panelas. Ele diz que a conexão com a culinária foi fundamental para uma guinada em sua vida.

Maycon se define como alguém que é barulhento, e diz que costuma se irritar com pessoas muito calmas. Não abre mão de uma boa conversa e tem energia de sobra para encarar a convivência na casa mais vigiada do Brasil.