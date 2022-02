”Se a gente quer conforto, fica em casa!”, dispara Brunna para Larissa

A esposa de Lud defendeu a transa alheia como ninguém

Depois que o ‘Big Fone’ tocou nesta sexta-feira, (18), Boninho foi bonzinho e mandou cooler com bebidas para os participantes do ‘BBB22’. E claro, que com bebidinhas, o clima entre Natália e Eliezer pegou fogo né?

Tanto é que os participantes mandaram os dois irem para o Quarto Lollipop aliviarem todo esse fogo que estavam sentindo. Então, Larissa e Brunna foram ajeitar o quarto, mas a mocinha que chegou agora e quer sentar na janelinha, já reclamou do sexo alheio e dá-lhe a esposa de Lud, que do nada resolveu aparecer, para defender.

“Não sou obrigada a ficar ouvindo o gemido alheio de madrugada não, na moral! Eu nem gosto dessas coisas, pô!”, disse a vidraceira — aliás, ela não gosta de sexo ou de gemido? Não entendi. E Brunna rebateu: “Não acho não, eu acho tranquilo!”. Larissa disse que pensa diferente, que não faria isso e que acha falta de respeito, para deleite da dançarina: “Você né?”. Grande Brunna!

“A gente veio pra cá pra isso né? Se a gente quer conforto, a gente fica dentro da nossa casa!”, disparou a plantinha predileta do meu coração — até o término dessa matéria. Mas a tentativa de Gracyanne Barbosa ficou irredutível e ainda continuou reclamando.

“Se a gente quer conforto, a gente fica na nossa casa.” 💅🏼🗣 #BBB22 #BBBrunna



(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/rgJd1yk4LY — Brunna Gonçalves 🦄 (@brunnagoncalves) February 19, 2022

Essa moça não gosta de transar ou está com inveja? Porque a casa é grande o suficiente para sair circulando e deixar as pessoas se divertirem. Eu hein?