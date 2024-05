Concorrentes de horário, Silvia Abravanel visita TV Globo na hora do seu programa por causa de dupla sertaneja

Silvia Abravanel esteve na TV Globo no mesmo horário de seu programa?! É isso mesmo, gente? Parece que a filha de Silvio Santos marcou presença nos bastidores do programa É de Casa.

Mas ela não estava lá como umas das convidadas da atração e sim como acompanhante, pois a contratada do SBT foi prestigiar a apresentação da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, da qual seu noivo, Gustavo, faz parte. Na manhã deste sábado (4), Silvia acompanhou a apresentação dupla diretamente do camarim da atração e registrou o momento em suas redes sociais.

“Gente, tô aqui, ó, no camarim… Prestigiando essa família talento, cantam demais. É que o som não vai sair, o som tá lá fora, e eu tô no camarim. Meu amor e meu cunhado, amo isso… Amo o reconhecimento do trabalho deles. Parabéns, meninos, vocês merecem!”, disse ela em um vídeo. Os artistas foram recebidos pelo apresentador Thiago Oliveira.