Compositor de ‘Pense em Mim’, música de sucesso de Leonardo, pede ajuda para cantor

Filho de Mário Soares pediu ajuda para o cantor, por meio de um apelo nas redes sociais

Quem tem amigo tem tudo, eu já disse isso para vocês, e o filho do compositor Mário Soares, criador da faixa ‘Pense em Mim’ está apostando alto na ajuda de Leonardo para o seu pai que sofreu um AVC na sexta (25). O compositor ficou internado na UPA de Santos por quatro dias e seu filho usou as redes sociais para fazer o apelo.

Para quem não sabe, Mário tentou mover um processo contra o cantor em fevereiro por danos morais, mas perdeu em primeira instância. No sábado, seu filho gravou stories pedindo ajuda do pai.

“Sou Marinho Soares, filho do Mário Soares, compositor de ‘Pensa em Mim’ e ‘Mais Uma Noite Sem Você’, sucessos da música brasileira, sucessos na voz de Leonardo. Hoje estamos aqui na UPA, [ele] internado, com suspeita de AVC, precisando de ajuda”, disse em vídeo publicado no Facebook.

Marinho ainda espera que Leonardo retribua o sucesso da música. “Esse homem que mudou sua história de vida, esse homem que fez com que tua vida fosse todo esse sucesso, espero que esse vídeo chegue para ti e que teu coração seja generoso e que dessa vez você retribua tudo que ele fez por ti”, disse.