Complexo Globo veta participação de artistas em comício de Lula

Devido a cláusulas contratuais a emissora proibiu a participação de seus contratados.

Será que a emissora está tentando desvincular a imagem de petista, na qual há muitos anos é estereotipada? Na noite da última segunda-feira (26), o candidato à presidência da República, filiado ao PT, Lula, realizou um showmício com a participação de vários apoiadores.O encontro contou com uma mega produção, além de ter sido transmitido ao vivo nas redes sociais, que foi comandada pelo ex-BBB João luiz e a apresentadora Foquinha.

O evento aconteceu no Anhembi, na cidade de São Paulo, e contou com a participação de grandes nomes do meio artístico, como: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Vladimir Brichta e Cláudia Abreu. Porém, alguns dos artistas que haviam sido convidados não compareceram ao evento, em especial aqueles que possuem algum contrato com o complexo Globo.

De acordo com o colunista Leo Dias, a emissora fez uma reunião com vários de seus contratados, onde recomendou que os mesmos não participassem do encontro que o petista promoveu. Ela então ressaltou que, graças a cláusulas contratuais, o uso da imagem dos artistas para esse meio está vetado.

Mesmo após a proibição da emissora, alguns dos contratados estiveram presentes no encontro, como o humorista Paulo Vieira.