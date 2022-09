“Como se uma parte de mim tivesse morrido”, declara Britney

Cantora desabafou e disse que sente os filhos distantes

Meu Deus, o drama da vida de Britney Spears nunca vai acabar? A cantora usou as redes sociais para desabafar sobre a sua relação com seus filhos, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15. A diva pop se mostrou muito triste com o distanciamento, afinal os filhos são criados com o pai, Kevin Federline.

“Eu literalmente não tenho mais propósito. Eles eram a minha felicidade, o meu tudo. Eu ansiava por vê-los. Era para isso que eu vivia. De repente, eles se foram. As pessoas não se lembram porque sempre focam no negativo, mas quando eles tinham 6 a 9 anos, eu ficava com eles 70% do tempo. Não entendo como é tão fácil para eles me cortarem da vida deles assim”, disse.

“Agora meus filhos ficam falando: ‘Ela não é boa o suficiente, ela quer atenção’. Sim, eu quero ser ouvida e estou com raiva. Meio subconscientemente eu quero ofender as pessoas porque eu fui muito ofendida. Mas temo informar vocês [os filhos] que não estou disposta a vê-los até eu me sentir valorizada. Eu dei tanta atenção a vocês que era patético”, disparou.