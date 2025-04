Como Rubinho vai morrer em Vale Tudo?

Rubinho está com os dias contados em Vale Tudo. O personagem, que sonhava com uma nova vida nos Estados Unidos, terá seu destino selado de forma trágica antes mesmo de cruzar a fronteira. Em cenas que vão ao ar nesta segunda-feira (21), o músico não resistirá a um infarto a bordo de um jatinho particular, frustrando seus planos e os de quem o usava como peão em esquemas ilegais.

Tudo começa depois de um acerto de contas com Maria de Fátima, que, em Paraty, finge não reconhecer o pai para sustentar sua fachada de herdeira rica. Mais tarde, o músico recebe um pedido de desculpas emocionado da filha, sem saber que seria a última vez que se veriam.

A tragédia toma forma quando Marco Aurélio oferece carona a Rubinho, de olho em usar o pianista como laranja para levar uma fortuna ilegal ao exterior. A bordo do avião, no entanto, o plano dá errado: Rubinho passa mal, e Cláudia ordena que o piloto volte. Ao lado de Raquel, ela o leva ao hospital, mas o músico não resiste e morre, vítima de um infarto.

Na versão original da trama, exibida em 1988, o personagem foi vivido por Daniel Filho e sua morte foi exatamente da mesma forma que o remake de Manuela Dias.