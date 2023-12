Como a Globo influenciou na mudança radical de Priscila?

Amores, a Priscilla Alcantara fala como sua passagem pelo Globo a influenciou a fazer uma transformação radical em sua carreira. Ela foi a grande campeã da primeira temporada do reality show The Masked Singer, e graças a esse programa que a cantora se encorajou para se aventurar de vez na música pop. Após deixar o Bom Dia & Cia (1993-2022), Priscilla ganhou notoriedade no cenário fonográfico gospel.

Aos poucos, a cantora se aproximou da música pop e, neste ano, passou por uma transformação radical em seu look, agora com o cabelo ruivo e as sobrancelhas descoloridas. Priscilla ressaltou que a mudança foi feita para marcar uma era.

“Mesmo quando eu estava em um gênero muito nichado, como o gospel, eu não me enxergava limitada àquele nicho. Eu me explorava musicalmente e visualmente. Desde lá, me viam como uma personalidade mais disruptiva do ambiente”, contou.

“Eu me vi madura e corajosa o suficiente para me desbravar em outro lugar. Encerrei um ciclo com muita gratidão, fiz tudo o que queria, sei exatamente a marca que deixei, mas me vi pronta para começar algo novo”, continuou.

Após venceu a primeira temporada do programa The Masked Singer Brasil em 2021. Nos dois anos seguintes, ela se tornou coapresentadora da atração, ao lado de Ivete Sangalo. Ela relatou que sua experiência no reality a incentivou a deixar o gospel para apostar na música pop.

“No programa, eu não tinha sobrenome, não tinha a carreira, tinha só uma voz. Era a Priscilla que cantava dentro da roupa. Isso me resgatou enquanto essência e eu lembrei: ‘Estou vivendo meu sonho, preciso desfrutar disso. Por que não ter a coragem de fazer algo que estou com vontade de fazer, como imergir no pop?’. Isso me inspirou muito, me deu muita coragem.”