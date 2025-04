Começa hoje (19), o Tardezinha do Thiaguinho que terá ativações do Bradesco que vai distribuir cordões da marca para celulares

São Paulo, abril de 2025 – Pela primeira vez como patrocinador do Tardezinha, do cantor Thiaguinho, o Bradesco marca presença nos shows com ativações que prometem animar o público e reforçar a conexão da marca com a música e a celebração.

Nas praças do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Recife, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Salvador e Porto Alegre, o destaque vai para uma cadeira de sol em tamanho gigante — personalizada e instagramável. Mais do que um espaço para fotos, a instalação propõe uma experiência visual marcante, que convida o público a interagir com a ação de forma leve e divertida. O banco distribuirá ainda cordões da marca para celulares, oferecendo mais conforto e praticidade para quem quer curtir o show e registrar cada momento com mais liberdade. Os adereços para telefone também serão entregues diretamente no setor pista para o público das cidades de Brasília, Londrina e Fortaleza.

Além das ativações presenciais, o Bradesco prepara uma série de ações nas redes sociais ao longo da turnê, com cobertura especial nos canais oficiais do banco no Instagram e TikTok. Para completar a experiência, mubs interativos estarão espalhados nos locais dos shows, incentivando a participação do público e aproximando ainda mais o universo digital do clima vibrante dos shows.

No Rio de Janeiro, mídias out-of-home (OOH) estarão estrategicamente posicionadas em relógios de rua, bancas digitais e nos principais aeroportos, ampliando a visibilidade da campanha em pontos de grande circulação.