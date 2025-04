Com voz alterada, Luciana Gimenez relata como foi que descobriu que estava com hérnia cervical

Meus amores, estou aqui na varanda de casa coberta com minha mantinha e tomando um chocolate quente belga com mini marshmallows, quando minha amiga do Leme me manda um vídeo da Luciana Gimenez.

Em uma entrevista exclusiva, a apresentadora do Superpop contou pela primeira vez como foi que ela descobriu que estava com uma hérnia de disco na cervical. Ela disse que estava aproveitando o Carnaval aqui no Rio e na terça-feira, ela não estava se sentindo bem e não conseguia nem malhar com seu personal.

Já no dia seguinte, ela disse que ao ser acordada por sua assistente e não conseguia levantar da cama e foi levada às pressas para o hospital mais próximo. Chegando lá, ela teve que fazer uma ressonância e foi diagnosticada a hérnia de disco na cervical e o médico falou que era para operar o mais breve possível.

Luciana disse que só decidiu fazer a cirurgia após uma intensa dor que não passava nem com morfina, então, mesmo com medo, ela passou pelo procedimento dois dias depois.

A comunicadora comentou que a alteração em sua voz era algo previsto no pós-operatório, já que o acesso foi feito pela frente do seu pescoço, já que a hérnia estava de lado. Mas ela disse que a fono vai ajudá-la nesse processo de recuperação, junto com a fisioterapia.