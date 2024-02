Com uma dívida de R$ 200 mil não quitada, Nizam diz que BBB 24 foi como um aprendizado

Minha gente, olha só essa declaração que o ex-bbb Nizam Hayek fez sobre a sua saída precoce do reality, o executivo de vendas disse que sua passagem pelo reality como foi uma grande chance de aprendizado. Sua eliminação aconteceu por ele fazer comentários de cunho machista sobre o corpo de Yasmin Brunet. “Se pudesse voltar atrás, não teria falado o que falei”, diz ele.

Numa entrevista ao portal Notícias da TV, Nizam revela tudo o que passou em sua cabeça quando Tadeu Schmidt anunciou que ele era o eliminado na disputa contra Giovanna Pitel e Raquele Cardozo.

“Foi um sentimento um pouco estranho ter saído, mas eu sabia que aquele paredão ia ser um termômetro, [para ver] se as coisas estavam bem ou não. Mas não tive sentimento de frustração, porque eu acredito que tudo acontece por uma razão”, reflete ele.

Fora do jogo, o ex- BBB garantiu que está profundamente arrependido das frases machistas usadas para se referir ao corpo de Yasmin Brunet durante uma conversa com Rodriguinho no quarto do líder.

“Não imaginava que minhas atitudes estavam decepcionando o público, porque, se eu soubesse, eu teria pedido desculpa e me retratado. Se eu pudesse voltar atrás, não teria falado o que falei. Se eu voltasse para a casa, em uma repescagem, eu me retrataria com a Yasmin e gostaria de pedir desculpa. Eu diria o quão infeliz foram as minhas falas.”

“Os erros cometidos dentro da casa me fizeram aprender, me fizeram entender que eu precisava me desconstruir”, acrescenta.

Ao saber que ia entrar no reality da Globo, Nizam estava super confiante de que venceria o reality para quitar uma dívida deixada pelo seu falecido pai. “Meu grande sonho não era um grande sonho, era uma necessidade”, resume.

“Eu queria pagar as dívidas que meu falecido pai deixou de herança, se é que podemos chamar isso de ‘herança’. Tem, aproximadamente, no meu nome, quase R$ 200 mil em dívida, mais o que tem no nome da minha irmã. O prêmio teria me ajudado muito.”

Sem o dinheiro do grande prêmio do BBB24, o executivo de vendas deseja atuar na área de comunicação. “O pós-reality tem sido um sonho. Meu plano é trabalhar com a mídia, ser apresentador, trabalhar como modelo, fazer publicidade. Eu estou muito aberto para as opções, eu quero fazer acontecer”, completa.