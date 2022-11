Com o fim do processo de divórcio, Kanye West deverá pagar uma pensão de R$ 1 milhão à Kim Kardashian

O ex-casal estava na justiça a quase dois anos para conseguir oficializar, judicialmente, o fim de seu casamento.

Finalmente chegou ao fim a disputa judicial envolvida pelo divórcio da empresária Kim Kardashian e o rappper Kanye West. O processo de divórcio, que foi pedido por Kim em fevereiro de 2021, terminou na última segunda-feira (28), pondo um fim de vez em todas as discussões de custódia e repartições de bens.

De acordo com o The New York Post, em acordo do ex-casal, que foi constituído por 60 páginas, ficou definido que o ex-casal terá a custódia conjunta dos quatro filhos, North, de 9 anos, Saint, de 6, Chicago, de 4, e Psalm, de 3.

Além disso, também ficou decidido que, a partir desta quinta-feira (01), Kanye deverá pagar uma pensão alimentícia de US$200 mil mensais, ficando responsável também por 50% das outras despesas que seus filhos possam ter como gastos com saúde; educação, incluindo mensalidades; e segurança.