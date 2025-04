 Com mais da metade dos votos, João Gabriel é eliminado do BBB 25 em seu primeiro paredão

Nesta terça-feira, 8, o clima ferveu e a casa mais vigiada do Brasil viu João Gabriel dar adeus ao sonho do prêmio milionário! Isso mesmo, minha gente: ele foi ELIMINADO no 14º paredão da temporada, enfrentando ninguém menos que Diego Hypolito e Vitória Strada!

Com impressionantes 51,95% dos votos, o público decidiu — e não teve apelação! João Gabriel foi o escolhido para sair, e olha que esse foi o PRIMEIRO paredão dele!

Vale lembrar que o boy entrou no reality ao lado do irmão gêmeo, João Pedro, numa daquelas jogadas que a gente AMA acompanhar! Mas parece que o charme em dose dupla não foi suficiente pra segurar o coração do povo aqui fora.

Agora, resta saber: como João Pedro vai reagir à saída do irmão? Será que vem reviravolta por aí? Fica ligado porque, no BBB, a treta nunca tira férias!