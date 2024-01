“Com certeza a cirurgia foi um divisor de águas na minha vida”, dispara Jojo Todynho

Não temos dúvidas de que a vida de Jojo Todynho mudou muito depois que ela fez a cirurgia bariátrica. A cantora contou detalhes em entrevista à Revista Caras e disse que se sente mais saudável e com mais disposição, a cantora não deixa de falar sobre sua autoestima no processo de emagrecimento.

“Com certeza a cirurgia foi um divisor de águas na minha vida. Me trouxe mais saúde, mais disposição e uma autoestima ainda maior. A mudança de hábitos também foi fundamental e hoje me sinto muito mais feliz e realizada”, conta Jojo, que há meses tem compartilhado com os fãs sua rotina em busca não apenas de estabilizar sua saúde, mas também deixar o corpão em forma.

“As pessoas precisam entender que não é somente fazer a cirurgia e está tudo resolvido. Fui acompanhada antes e depois pelo médico Dr. João Branco e minha nutricionista, Renata Branco. Tenho uma programação alimentar. Pratico atividade física regularmente também”, conta ela.