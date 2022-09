Com Bolsonaro no ataque, Lula paz e amor e Padre Kelmon fazendo circo, debate na Globo dá mais audiência que BBB22

De acordo com o Ibope, desde o BBB22 a emissora não recebia um número tão alto de telespectadores

Deu o nó na fumaça e escondeu as pontas! Acho que nem a Globo esperava que fosse bater o próprio recorde de audiência no debate entre os candidatos à presidência do Brasil que aconteceu na noite de ontem (29). Os números que enchem os olhos não eram vistos desde o BBB22 e em comparação ao último debate nas eleições de 2018 o número cresceu ainda mais.

De acordo com o Notícias da TV, o evento marcou 24 pontos de média, com um pico de 35 pontos em alguns momentos na Grande São Paulo.

Em abril deste ano, o maior pico da emissora foi dentro do Big Brother Brasil, que segue sendo a estrelinha da casa, com 26 pontos. No Rio a audiência foi ainda maior que o esperado pelo plim plim, com 29 pontos no dia de ontem.

Pantanal entregou a audiência lá em cima, com 34,3 pontos no Ibope e o debate manteve os números altos em relação às outras emissoras.