Colunista aponta suposta crise entre Luisa Sonza e Chico

A cantora tem passado por momentos difíceis após a sua icônica apresentação no festival The Town

Uai gente? Como assim? O relacionamento deles mal começou e as crises já estão acontecendo? Bom, apesar de publicamente a cantora Luisa Sonza aparentar estar em sua melhor fase, de acordo com o colunista Lucas Pasin as coisas não andam muito boas entre a cantora e o seu namorado,para quem ela escreveu o seu atual hit “Chico”.

Segundo suas informações, além da superexposição e das curiosidades dos fãs sobre o casal, eles têm enfrentado diversas brigas, o que tem desgastado o relacionamento entre eles e gerado essa suposta crise.

Vale lembrar que, além dessa suposta crise no relacionamento, após a sua apresentação no The Town, a cantora rompeu com o seu produtor pessoal, Lucas Pinho, que decidiu pedir sua demissão após ter um pico de estresse no festival, o que acabou abalando ainda mais a artista.