Colunista aponta Gabi Lopes e Rodrigo Mussi em dark room da Farofa

Jornalista disse que o casal estreou o quarto sensual na festa de Gkay

Ai gente, queria ser uma mosquinha bem pequena para adentrar o dark room da Farofa da Gkay e poder conferir de perto todos os casais que se formam no quarto da pegação mais famosa desse Brasil. De acordo com meu amigo Léo Dias, Rodrigo Mussi e Gabi Lopes foram o casal que estreou o quarto com uma boa pegação, passando horas e horas no ambiente.

O quarto foi aberto às 4h da manhã no primeiro dia de festa e mesmo que os dois tenham passado várias horas lá dentro, não chegaram ao final de uma brincadeira boba e gostosa.

Os rumores aumentaram ainda mais depois que os dois foram flagrados de mãos dadas pelo evento. Será que tem sentimento rolando por aí?