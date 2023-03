Collab entre Globo e SBT? : quadro do BBB exibe paródia de Chiquititas no mesmo dia em que é anunciado a 3ª︎ reprise da novela infantil

A dupla usou a música Remexe, grande sucesso musical da novela infantil para fazer uma paródia com a rotina dos participantes do reality

Mexe, mexe, mexe com as mãos… Chiquititas! Não adianta que essa música é atemporal. Na noite dessa quarta-feira (29), o quadro Big Terapia do BBB comandado pelo humorista Paulo Vieira recebeu último eliminado, o ator Gabriel Santana e a dupla protagonizou cenas hilárias.

Paulo Vieira recebe Gabriel Santana e participação do eliminado causa. (crédito: reprodução)

Para quem não se lembra ou até mesmo não sabe (o que é bem difícil), o Gabriel interpretou o Mosca em uma das versões da trama do SBT.

Durante o “musicoterapia”, o ator não só topou a brincadeira como também os dois cantaram uma divertida paródia da música-tema de Chiquititas, fazendo piada dos traços mais marcantes de cada integrante do Top 10 do reality. E Gabriel ainda fez um mini paródia com a fama de planta durante sua participação no programa através da música Mentirinhas: “Não me chame de plantinha dói demais”.

Aqui, vocês podem conferir um um trecho da paródia de Remexe:

“Mete, mete, mete votação e elimina. Mete, mete, eles na Xepa pra ver se acaba”