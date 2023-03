Coldplay encerra shows no Rio com presença ilustre de Milton Nascimento

Chris Martin e banda surpreendem mais uma vez e fecham temporada de espetáculos com apresentação emocionante

Que o Chris Martin é um fofo a gente já sabe, né? Durante os shows no Brasil, o gato vem dando muito espaço e dividindo o palco com cantores nacionais. Ontem foi a vez do grande Milton Nascimento, o que surpreendeu o público já que ele se despediu dos palcos oficialmente em novembro de 2022 com grande show, inclusive transmitido em Tv aberta meses depois pela TV Globo.

O ícone da MPB subiu no palco do grupo britânico no final da apresentação, para cantar um dos maiores sucessos de sua carreira: “Maria, Maria”. O estádio lotado cantou em coro junto com o artista, enquanto os músicos tocavam. Seu Jorge, Moreno, Tom e Zeca Veloso também participaram do show.