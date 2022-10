Coldplay divulga as novas datas da turnê brasileira

Além das apresentações já previstas, a banda também divulgou um show extra.

Após ter adiado a turnê brasileira, por complicações na saúde do vocalista Chris Martin, nesta segunda-feira (17), a banda Coldplay anunciou as novas datas das apresentações que foram adiadas e trouxe uma novidade para os sulistas.

Além dos shows que foram adiados, a turnê trará um show a mais do que o programado. Ele acontecerá em Curitiba, no dia 21 de março do ano que vem.

Confira abaixo como ficará a agenda de shows da banda no Brasil:

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

11 de outubro de 2022 -> 25 de março de 2023 (sábado)

12 de outubro de 2022 -> 26 de março de 2023 (domingo)

São Paulo, Estádio do Morumbi (novo local)

15 de outubro de 2022 -> 10 de março de 2023 (sexta-feira)

16 de outubro de 2022 -> 11 de março de 2023 (sábado)

18 de outubro de 2022 -> 13 de março de 2023 (segunda-feira)

19 de outubro de 2022 -> 14 de março de 2023 (terça-feira)

21 de outubro de 2022 -> 17 de março de 2023 (sexta-feira)

22 de outubro de 2022 -> 18 de março de 2023 (sábado)

Curitiba, Estádio Couto Pereira

21 de março de 2023 (Apresentação extra)

A turnê brasileira, que teria oito apresentações, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e que deveria acontecer entre os dias 11 e 22 de outubro, foi adiada no último dia 04, devido a uma séria infecção pulmonar do vocalista Chris Martin.

Em nota, a banda comunicou: “Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até o início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar (…) Estamos trabalhando para ter novas datas o mais rápido possível e divulgaremos mais informações nos próximos dias”.