Cobertura-camarote com vista privilegiada para o palco do show de Lady Gaga é interditada

Gente, estou aqui conversando com alguns amigos sobre megashow realizada pela nossa diva master Lady Gaga, quando um deles me mostra um print de uma cobertura sendo interditada bem na hora do show da artista norte-americana.

Acontece que a Secretaria de Ordem Pública (Seop) do Rio de Janeiro interditou um camarote que funcionaria sem autorização durante o show da cantora Lady Gaga, marcado para este sábado (3) na Praia de Copacabana. O espaço irregular fica localizado na cobertura de um prédio na esquina da Rua Rodolfo Dantas com a Avenida Atlântica, de frente para o palco.

Batizado de Camarote Boti, esse evento estava sendo promovido por uma das patrocinadoras do espetáculo e abrigaria cerca de 20 pessoas, em sua maioria vindas do estado do Paraná, segundo reportagem portal g1. A estrutura ofereceria uma vista privilegiada para o show da popstar, mas não tinha a documentação exigida pelo órgão público para seu funcionamento.

Segundo a Prefeitura do Rio, essa cobertura já foi alvo de duas fiscalizações ao longo da semana. Na ação de sexta-feira (2), os agentes constataram a existência de um alvará de funcionamento com indícios de falsificação.

“O documento não foi identificado em nenhum órgão responsável na Prefeitura, continha erro de português e a data também estava trocada”, comunicou a Seop em nota oficial.