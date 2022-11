Cléber Machado cobra prêmio da Fifa: “Parabéns para mim”

O narrador deixou os telespectadores chocados com o comentário sobre um prêmio da Fifa

Colocou a boca no trombone? Cléber Machado habla mesmo, deixando todos os torcedores de boca aberta com a declaração sobre um prêmio que Galvão Bueno ganhou da Fifa por ter narrado 12 finais de Copas do Mundo. Cléber ressalta que já narrou 9 delas e que também poderia ter ganhado o prêmio.

“Muito bom, muito bonito. Também quero dar parabéns para mim, eles podiam mandar uma coisinha dessa aí para mim, é a nona Copa do Mundo. Não sei se vale a distância, mas manda pelo Correio ou traz aqui pra gente”, disse ele.

Para quem não sabe, Cléber não viajou para o Qatar junto com a equipe da Globo, ele ficou na sede da emissora no Rio de Janeiro.