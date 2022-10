Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, está chateado porque a família Bolsonaro não o segue no Instagram

Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, o governador do Rio de Janeiro se diz subestimado sem os follows da família

Cláudio Castro, governador reeleito no Rio de Janeiro, ficou magoado sem os follows da família Bolsonaro. Ai que dozinha! Em entrevista ao jornal ‘O Globo’, Castro contou que se sentiu subestimado pela família do atual presidente, afinal nem os filhos do atual presidente seguem o governador. Coitadinho, agora o follow vem!

O entrevistador questiona: “O senhor quer dizer então que foi subertimado?”, então Cláudio responde sem papas na língua.

“Completamente. Houve muito menosprezo. Até hoje o Bolsonaro não me segue no Instagram. O Carlos, o Eduardo, os filhos dele, também não me seguem. O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, também não. São sinais. Quase nenhum ministro me segue. Acho que vão passar a seguir agora. Algo me diz que vão…”, disparou.

Vale lembrar que o governador apoia Bolsonaro e ainda afirmou que não vai atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que compete o cargo de presidente do Brasil.