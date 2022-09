Cláudia Raia manda recado para mulheres: “Mulher falando mal de mulher não fica bem”

Atriz deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico contando da onda de amor e hate que recebeu

A entrevista para o Fantástico com Cláudia Raia pipocou no meu WhatsApp, não parou de chegar notícias das minhas fofoqueiras de plantão que acompanharam tudo ao vivo. Na ocasião, a musa contou que recebeu uma onda de hate diante da notícia da sua gravidez, mas que a onda de amor foi maior que o hate. A atriz ainda mandou um recado para as mulheres que não apoiam outras mulheres.

“Fui muito pouquinho, porque a avalanche de amor é muito maior. Mulher falando mal de mulher não fica bem, deixa as mulheres engravidarem quando elas quiserem engravidar”, disse a atriz diante dos comentários.

Cláudia Raia ainda disse que tira as mulheres da zona de conforto. “Talvez as que estejam incomodadas é porque eu tiro mesmo elas da zona de conforto, eu digo: ‘Vamos levantar dessa poltrona e caminhar para frente?’. Dá trabalho, viver dá trabalho. Você pode gerar muitos projetos na sua vida”, contou.

“Tem sempre um julgamento para a mulher no modo geral, mas para a mulher de +50 é mais ainda. Onde está escrito que a mulher de 50 não pode fazer? Pode fazer tudo! Temos que fazer planos, porque fazer planos é estar vivo, ativo e curioso”, declarou Raia.

A musa ainda finalizou a entrevista mandando um recado para os que não gostaram da notícia: “Aos que não estão gostando, que pena, porque vocês poderiam estar curtindo isso comigo”.