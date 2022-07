Caso Daniella Perez: Cláudia Raia achou Guilherme de Pádua suspeito antes do velório da filha de Gloria Perez

Atriz contou que viu marcas de arranhão de mulher no braço do ator no mesmo dia em que o corpo de Daniella foi encontrado

O crime que mobilizou o Brasil teve novas facetas com opiniões de pessoas que viveram de perto o desespero de Gloria Perez tentando encontrar a filha e tendo a pior notícia que uma mãe pode ter: a morte de um filho. No documentário produzido pela HBO, Claudia Raia conta que Guilherme de Pádua, principal envolvido na morte da atriz, tinha arranhões de mulher no braço. Logo depois que descobriram o corpo de Daniella, assassinada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, amigos próximos da atriz e da escritora de novelas se encontraram na delegacia, e junto deles Guilherme de Pádua. “Parecia bastante emocionado, muito indignado, e eu não sei por quê olhei o braço do Guilherme e tinha arranhão de unha de mulher e era recente”, disse Claudia Raia. O quebra-cabeça estava apenas começando a ser solucionado, mas tudo já indicava que o ator tinha envolvimento constante com a vítima.