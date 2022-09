Claudia Leitte esclarece mal entendido: “Não tem qualquer intenção política”

A cantora estava sendo taxada de eleitora do Bolsonaro, após vídeo publicado em seu Instagram.

E já está tudo explicado! Após o vídeo que a divissima Claudia Leitte, postou em seu instagram, onde parecia uma 'arma' por cima de uma bíblia, repercutir e virar um dos assuntos mais comentados na web, a cantora veio a público se explicar e garantiu que o vídeo publicado anteriormente não tem nada a ver com posicionamento político.

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos“, explicou a cantora.

Para garantir que as pessoas tenham entendido e não haja mais mal entendidos a respeito do assunto, a cantora publicou em seus stories, dois prints de matérias que falam sobre a obra de arte, que pertence a coleção “Gun-Lamp“, do designer Philippe Starck.