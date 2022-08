Cláudia Jimenez morre no Rio

Atriz tinha 63 anos e estava internada no Hospital Zona Sul

Essa coluna está mais triste no dia de hoje! Faleceu nesta manhã de sábado (20), a atriz Cláudia Jimenez, a humorista tinha passado por pelo menos três cirurgias no coração e enfraquecido por conta da radioterapia para tratar o câncer no tórax. Que Deus conforte toda família.

Atriz morreu aos 63 anos de idade (Foto: Reprodução)

A atriz ficou famosa por seus trabalhos na como Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e de Edileuza, de “Sai de Baixo”. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Vamos sempre guardar na memória seus papéis irreverentes nas novelas e participações em programas de humor.