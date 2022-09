Ciúme? Web problematiza atitude de Gkay em forró de Juliette e Pedro Sampaio

Cantora dançava com o dj quando foi interrompida pela influenciadora no palco do Aviões Fantasy

Dona Gkay, mulher, para com isso a senhora já sentiu o que é ser cancelada na internet, deixe as pessoas em paz. Os internautas foram à loucura com a atitude de Gkay, atrapalhando a dança de Juliette com Pedro Sampaio no palco do Aviões Fantasy. Em vídeo, podemos ver o momento em que a vencedora do BBB dança com o dj e a influenciadora chega, separando o casal.

Juliette dançando com Pedro Sampaio e do nada a Gkay tira ela pra dançar com ele pic.twitter.com/rIyay0b9bX — Maranhense 1️⃣3️⃣ 🐑 (@barroswcb) September 18, 2022

Alguns internautas acreditam que seja ciúme, afinal as especulações são de que Gkay e Pedro Sampaio tenham tido um caso em um passado não tão distante.

“Essa Gkay muito sem noção sempre querendo chamar a atenção”, escreveu um internauta nas redes. É importante frisar que os três são amigos e curtiram o festival juntos.

Erro de câmera ou ciúme mesmo? Eu não consigo escolher qual é a melhor opção.