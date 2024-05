Cissa Guimarães ajuda a carregar o caixão do ex-marido, Paulo César Pereio

Que dor! Senti a dor de minha amiga Cissa Guimarães ao ver as fotos dela carregando o caixão do seu ex-marido, Paulo César Pereio. Na hora de fechar o caixão e colocá-lo no carro para ir ao sepultamento, ela se juntou aos filhos, Tomás e João Velho, e outros amigos para carregá-lo.

Cissa ajudou a levar o corpo até o carro e depois foi até o velório que aconteceu na Estação Net Rio e o sepultamento será no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Cissa e Pereio foram casados entre 1976 e 1990 e tiveram dois filhos. Ao longo dos anos, eles continuaram com a boa relação e amizade.