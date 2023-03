Chris Dias acusa Thiago Rodrigues de atrasar pensão e ele se defende: “Não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer”

Os casal teve um relacionamento entre 2007 e 2010 e chegaram a ter um filho juntos, que hoje tem 13 anos de idade

Vish, mais uma mãe lutando pelos seus direitos de pensão. Chris Dias usou as redes sociais para perguntar sobre o paradeiro de Thiago Rodrigues que deixou a pensão do filho atrasada e não responde ninguém nas redes. A apresentadora ainda diz que ele está ignorando até o filho, Gabriel, de 13 anos. Tempos depois ele surgiu nas redes sociais e mostrou o seu lado da história.

“Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer para pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor”, escreveu ela.

Depois, ela ainda afirmou que o pai estava distante do filho. “Estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?”, revelou.

“1 dia, com menos de 24 horas de ‘atraso’ no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim? Há um mês mais ou menos, fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro: não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer”, escreveu ele.