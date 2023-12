Chega ao fim namoro de Rafael Cardoso e Vivian Linhares

Após choca ao aparecer ao lado da ex-namorada e da filha recém-nascida, o ator confirma o término

Rafael Cardoso está (mais uma vez) na pista para negócio! Nesta segunda (11), o ator confirmou as especulações de que seu namoro com Vivian Linhares poderia ter chegado ao fim. A assessoria do ator confirmou o término em nota enviada à Revista Caras.

A equipe do galã confirmou o término com Vivian, mas ressaltou que Rafael está solteiro, afastando os rumores de uma reconciliação com Carol Ferraz.

As especulações ficaram mais quentes após ele compartilhar um registro descontraído dormindo ao lado da ex e da sua filha, Helena. Não perco nenhum episódio dessa história pra lá de boa.