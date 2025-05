Chaminé é instalada na Capela Sistina para o Conclave que vai eleger novo Papa

A movimentação no Vaticano está a todo vapor! Nesta sexta-feira (2/5), colaboradores do Estado papal instalaram a tradicional chaminé da Capela Sistina, que será o epicentro simbólico da escolha do próximo Papa. O famoso tubo cor ferrugem agora desponta entre as telhas de terracota do teto da capela — pronto para cumprir o papel que emociona milhões de fiéis ao redor do mundo.

A chaminé será usada para queimar as cédulas da votação feita pelos cardeais durante o Conclave, que começa na próxima quarta-feira (7/5). E para quem não lembra o ritual: fumaça branca anuncia ao mundo que temos um novo Papa. Já a fumaça preta indica que ainda não houve consenso entre os cardeais.

Cerca de 133 cardeais estarão reunidos para eleger o 267º Santo Padre da Igreja Católica, num processo carregado de simbolismo, tradição e, claro, muita expectativa global.

O novo pontífice será escolhido após o falecimento do Papa Francisco, ocorrido no último 21 de abril, aos 88 anos, vítima de um AVC. Sua morte encerra um papado marcado por carisma, reformas e aproximação com os mais vulneráveis.

Agora, os olhos do mundo se voltam mais uma vez à Capela Sistina. Com a chaminé no lugar, o palco está montado. Que venha a fumaça — e com ela, o nome que guiará os fiéis no próximo capítulo da Igreja.