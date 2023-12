César Filho se despede da equipe do ‘Hoje em Dia’: “É normal que cada um siga o seu caminho”

César Filho já se adiantou e fez a sua despedida diante da equipe do ‘Hoje em Dia’. O jornalista irá comandar um jornal no SBT e agradeceu a equipe da Record por todo o desempenho diante do programa que foi sua casa durante tanto tempo. Ele rebate e diz que os caminhos tiveram que seguir direções diferentes por interesses opostos.

“Falando aqui para a galera do ‘Hoje em Dia’, estou chegando no final de uma parceria de 9 anos com a Record. Muita gente pergunta e se questiona e existem duas empresas, cada uma tem os seus interesses, seus anseios, quando isso acaba não acontecendo é comum e normal que cada um siga o seu caminho”, disse.

Sentiremos saudades de César no ‘Hoje em Dia’, mas estou ansiosa para vê-lo brilhar no SBT. Sucesso!