Celso Portiolli é internado e não participa do Teleton esse ano

Apresentador usou as redes sociais para comunicar a sua internação após uma sessão de imunoterapia

O Teleton este ano não vai poder contar com a alegria de Celso Portiolli, pois o apresentador precisou ser internado. Celso usou as redes sociais para comunicar os seus seguidores, dizendo estar internado devido a uma ocorrência em seu tratamento de imunoterapia.

“É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. Imunoterapia. Estou na terceira fase, onde a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade, o papel da BCG é inflamar a bexiga”, iniciou.

Na ocasião, ele contou que não vai participar do 25º Teleton. “Nessa última semana de tratamento, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento. Aí, eu precisei me internar para cuidar dos efeitos, porque inflamou muito. Então vou ter que ficar no hospital para amenizar e tratar os sintomas agora. Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton. Pela primeira vez, eu não estarei presencialmente no palco do Teleton, isso me dói demais no meu coração”, disse.