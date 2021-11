Caze se indigna com participante do Show do Milhão e diz: “Joguei até meu teclado no chão!”

Caze se indigna com participante do Show do Milhão que não soube responder onde fica o EStádio do Mineirão.

Casimiro se mostrou indignado com participante que não soube responder onde fica o Estádio do Mineirão. Hello!! Sem querer ser debochada, longe disso, mas… talvez também no nervosismo por estar no ar em um programa de perguntas e respostas, em que o prêmio máximo é um milhão de reais, um participante deixou os telespectadores surpresos. Quem também ficou perplexo com a situação foi o Youtube e apresentador Casimiro aka Caze… O Youtuber Caze acompanha o programa Show Do Milhão A pergunta era: O estádio do Mineirão fica localizado… e as opções de resposta eram: Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. O participante foi questionado e não soube responder e disse: "Vou ter que pular essa!" enquanto isso Caze dizia: "Pelo amor de Deus, lê a pergunta Henrique…" O participante não soube responder a pergunta A justificativa do participante é que ele não é muito bom em futebol… eu também não sou, mas né?! Caze ficou indignado e chegou a dizer: "joguei até meu teclado no chão…" Caze se indignou com o participante O participante Henrique pulou a pergunta. Celso me chama pra ser um dos universitários, que esta resposta eu sei!