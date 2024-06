Causa da morte de Chrystian é revelada pelo hospital

O Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo, enviou uma nota para o Splash, do UOL, revelando a causa da morte do cantor Chrystian. A instituição de saúde relatou que o cantor faleceu por conta de um choque séptico em decorrência de uma pneumonia, agravada por diversos outros problemas.

“O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19/06) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos”, divulgaram.

É bom lembrar que, em fevereiro deste ano, o sertanejo já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Na época, Chrystian chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita por Key Vieira.