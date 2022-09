Cauã Reymond será o novo vilão da novela das 21h

Ator será o novo vilão de ‘Terra Vermelha’, próxima novela de Walcyr Carrasco

Minhas noveleiras de plantão devem estar arrancando o cabelo com a pinça ao saber dos novos rumos que a nova novela das 21h está tomando. Vocês podem nçao estar sabendo, mas eu garanti a fofoca com cafezinho, Cauã Reymond vai ser o novo vilão da novela de Walcyr Carrasco, preparem para ficar sem ar com cenas fortes do nosso galã no shape do verão.

De acordo com o Notícias da TV, a emissora gostou muito da atuação do ator no papel do ambíguo Christian e Renato em ‘Um Lugar ao Sol’.

Depois de diversos papéis de mocinho na sua carreira, Cauã vai enfrentar o papel de vilão, alimentando um desejo antigo de interpretar personagens diferentes no seu vasto catálogo.

Vale lembrar que o ator tem um contrato exclusivo com a emissora até 2024. Vem com tudo Cauã, estamos ansiosas para ver o seu desempenho na nova trama.