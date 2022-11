Cauã Reymond relata terremoto em férias na Indonésia: “Estamos sem sinal”

Ator foi acompanhar sua esposa Mariana Goldfarb nas férias pelo país mas foi surpreendido pelo terremoto que atingiu Jacarta

Pai amado, todas as minhas fofoqueiras devem estar de cabelos em pé depois que Cauã Reymond revelou que está passando o maior apuro em sua viagem de férias para a Indonésia ao lado de sua esposa Mariana Goldfarb. O ator contou que não foi atingido pelo terremoto, mas que diversas pessoas morreram no país.

“Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal. Então pegamos um barco até um outro lugar pra poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho… Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer pra essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo pra todos e saúde”, disse Cauã.

O casal está em Mentawai, na Indonésia. “Depois da chuva, vem o sol, né?! Ainda meio tímido, mas já fez a gente abrir um sorriso”, escreveu ele na publicação.